В Омске метро взяли под охрану, чтобы там не катались на каноэ 3 12.03.2024, 20:34

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Метро в городе не могут достроить с 1992-го года.

В Омске власти города взяли под охрану две затопленные станции законсервированного городского метрополитена. Это объяснили необходимостью не допустить, чтобы в тоннелях на станциях «Заречная» и «Кристалл» местные жители катались на каноэ. Об этом сообщает «Омск-информ».

Станции начали охраняться с 1 марта. «Несколько лет назад был случай, когда омичи проникли в эту локацию и катались там на каноэ. Охрана нужна, чтобы исключить такие случаи», - заявил журналистам вице-губернатор Омской области Динар Курманов.

О каком именно случае говорит чиновник, неизвестно. В 2021 году телеграм-канал Mash сообщал о группе сталкеров, которая проникла на затопленные станции омского метро, каталась там на надувных лодках и жарила мясо на мангале.

Решение о строительстве метро в Омске было принято в 1986 году, финансирование началось в 1992-м. Запуск ветки с четырьмя станциями переносился с 2008 на 2012, 2015 и 2016 годы. Единственная станция была сдана в 2011 году. В строительство в целом вложено порядка 14 миллиардов рублей.

В мае 2018 года правительство Омской области решило заморозить строительство омского метрополитена. На подготовку проекта консервации потребуется 80 миллионов рублей, а на его исполнение – еще 400 миллионов. В рамках проекта планируется завершить строительство станции «Заречная», а площадку на станции «Кристалл» полностью закрыть.