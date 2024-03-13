Белорусский врач дал важные рекомендации про приему витамина D 3 13.03.2024, 11:26

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На солнце нужно находиться не меньше 30 минут в день.

Доктор медицинских наук, профессор Белорусского государственного медицинского университета Михаил Кевра рассказал, в чем реальная опасность излишнего приема витамина D.

Специалист напомнил о важности витамина D (холекальциферола) для организма человека. Прежде всего, это помощь в усвоении кальция и фосфора, который поступает в пище. Также у детей он не дает развиться рахиту, а подростков и взрослых защищает от кариеса и патологий десен, остеопороза, ускоряет заживление переломов.

Напротив, недостаток витамина D, как полагают ученые, может привести к развитию рака, а также ряда заболеваний - аутоиммунных, инфекционных, вирусных и сердечно-сосудистых.

Профессор кафедры клинической фармакологии Кевра говорит, что принимать витамин D надо, что называется, с умом. И ориентироваться на реальное положение вещей. В частности, он отметил:

– В период пандемии врачи активно рекомендовали витамин D всем пациентам, у которых наблюдался его пониженный уровень в крови. Но многие, начав принимать его, не сумели вовремя остановиться, продолжая употреблять очень высокие дозы и тем самым разрушая свой организм.

По словам доктора медицинских наук, при норме витамина D в организме от 31 до 60 МЕ и хорошем самочувствии, дополнительный прием не требуется.

А советы специалиста такие:

- Придерживайтесь здорового образа жизни, включающего правильное питание и нахождение на солнце не меньше 30 минут в день, и тогда вам даже профилактическая доза не понадобится.