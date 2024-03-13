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В глобальном рейтинге камерофонов определился новый «король»

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  • 13.03.2024, 12:43
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В глобальном рейтинге камерофонов определился новый «король»

Назван лучший фотофлагман мира.

Эксперты DxOMark протестировали камеру первого в мире флагмана с двумя перископическими телеобъективами OPPO Find X7 Ultra. Смартфон набрал 157 баллов и занял первое место глобального рейтинга камерофонов (вместе с Huawei Mate 60 Pro+, у которого такое же количество баллов).

«OPPO Find X7 Ultra показал выдающиеся результаты в тестах DXOMARK Camera и заслуженно делит первое место в рейтинге с Huawei Mate 60 Pro+. Результаты были превосходными во всех тестовых областях, но смартфон OPPO особенно выделялся с точки зрения портретной съемки благодаря естественным и точным цветам и высокому уровню детализации во всех условиях съемки», — уточнили специалисты. 

Плюсов много, но и без минусов не обошлось. Например, экспертам не понравилась потеря деталей при съемке с близкого расстояния и на сверхшироких кадрах. Ознакомиться с другими недостатками гаджета можете ниже:

Напомним: OPPO Find X7 Ultra был анонсирован в начале января 2024 года. Лучший фотофлагман обладает внушительной основной камерой с четырьмя датчиками:

• основной: 50 Мп, Sony LYT-900, 1”, f/1.8, 23 мм, OIS;

• сверхширик: 50 Мп, Sony LYT-600, f/2.0, 14 мм, 123°, AF

• телефото: 50 Мп  Sony IMX890, f/2.6, 65 мм, 2,8x, OIS;

• телефото: 50 Мп, Sony IMX858, f/4.3, 135 мм, 5,9x, OIS.

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