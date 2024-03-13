На белоруску, уехавшую с детьми в Литву, открыли спецпроизводство

На белоруску, уехавшую с детьми в Литву, открыли спецпроизводство7
- 13.03.2024, 18:07
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Ее обвинили сразу по пяти статьям УК.
Спецпроизводство на солигорскую активистку Илону Руденю открыл 12 марта Следственный комитет. Женщину обвиняют по пяти статьям Уголовного кодекса:
- ст. 188 УК («клевета»);
- ч. 3 ст. 203-1 УК («незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных»);
- ч. 1 ст. 361-4 УК («содействие экстремистской деятельности»);
- ст. 364 УК («насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»);
- ст. 369 УК («оскорбление представителя власти»).
Лукашисты предлагают ей явиться в Первомайское РУВД Минска.
Илона Руденя активно участвовала в протестах в 2020 году. На нее завели уголовное дело и угрожали лишить родительских прав. Илона одна воспитывает сына Данилу и дочь Ксению. Их пытались забрать в интернат.
Зимой в конце 2020 года женщина в одиночку убежала в Литву через лес, а позже сумела забрать из Беларуси детей.