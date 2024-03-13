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В «Лукойле» умер четвертый топ-менеджер за два года

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  • 13.03.2024, 19:47
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В «Лукойле» умер четвертый топ-менеджер за два года
Виталий Робертус

Он 30 лет проработал в компании.

На 54-м году жизни скончался вице-президент «Лукойла» Виталий Робертус, сообщила 13 марта пресс-служба компании.

В «Лукойле» сообщили, что смерть его постигла скоропостижно.

Напомним, Робертус всю жизнь проработал именно в «Лукойле». Он пришел в компанию сразу же после института на должность экономиста.

Потом он прошел все этапы работы в «Лукойле» и стал вице-президентом компании. За свою работу в отрасли Робертус был награжден государственными и ведомственными наградами.

С мая 2022 года это уже четвертая смерть среди высших руководителей «Лукойла». 1 августа 2022 года погиб председатель совета директоров компании Равиль Маганов. В мае 2023 года — топ-менеджер Александр Субботин.

В октябре 2023 года — преемник Маганов на посту председателя совета директоров компании Владимир Некрасов.

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