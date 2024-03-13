Ученые нашли идеальную замену клею 4 13.03.2024, 20:00

3,052

Оказывается, склеить любые предметы можно с помощью электричества.

У современного клея есть много недостатков. Он быстро изнашивается, оставляет следы и не работает одинаково хорошо со всеми предметами. Инженеры из Университета Мэриленда (США) придумали, чем заменить привычный материал.

Ученые использовали электричество вместо клея. С его помощью удалось намертво склеить два металлических бруска, куски графита, ткани и фрукты и мясо. Их также можно было легко отцепить, просто снизив напряжение тока.

Работает технология так. На предметы, которые нужно было склеить, намазывали тонком слоем акриламидный гель. Это гель, в составе которого есть акриламид — химическое вещество, которое образуется при нагревании крахмалистых продуктов, включая картофель и зерно. Уже многие годы вещество используется при производстве полимеров.

Затем подключенные к предметам электроды посылали электричество с напряжением 5 Вольт. Когда ток проходил по гелю, он надежно держал предметы между собой. Склеенные таким методом предметы невозможно было разорвать вручную.

В ходе тестов эксперты выяснили, что их метод лучше работает с металлами, обладающими высокой проводимостью. Мягкие предметы будут лучше держаться, если в них содержится много кристаллов соли. Также ученые узнали, что их метод работает с водой, но для чего склеивать воду, пока неясно. Возможно, открытие подтолкнет ученых на новые эксперименты.

Авторы исследования полагают, что акриламидный гель и электричество смогут частично заменить клей, например, на заводах по производству роботов, батарей и механических имплантов.