В Саудовской Аравии робот странно себя повел в прямом эфире 7 14.03.2024, 15:22

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В компании, которая представила изобретение, заявили, что будут принимать меры.

В Саудовской Аравии во время презентации «мужского» гуманоидного робота произошел неприятный инцидент. Во время того, как журналистка рассказывала об изобретении, робот неподобающим образом прикоснулся к ней. Об этом пишет Business Insider.

Известно, что на прошлой неделе саудовская робототехническая компания QSS дебютировала, представив нового робота-гуманоида Мухаммеда на фестивале DeepFest в Эр-Рияде. Робот был одет в традиционную саудовскую одежду и разговаривал на арабском и английском языках.

Saudi Arabia unveils its man shaped AI robot Mohammad, reacts to reporter in its first appearance pic.twitter.com/1ktlUlGBs1 — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) March 6, 2024

В публикации DeepFest в соцсети X, Мухаммеда описали как «первого саудовского робота в форме человека». Также его назвали «национальным проектом», который показывает достижения страны в области искусственного интеллекта.

Во время презентации возле Мухаммеда стояла репортер телеканала Al Arabiya Равия Кассем, которая записывала, вероятно, свой сюжет об этом событии.

На видео можно увидеть, как робот протягивает руку вперед, чтобы прикоснуться к ней ниже спины. В ответ на это Кассем резко посмотрела на него, подняла ладонь на робота, а затем продолжила разговор.