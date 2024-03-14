В Минске продают однушку за 15 тысяч долларов 2 14.03.2024, 15:32

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Все честно, но есть нюанс.

В Партизанском районе столицы, недалеко от станции метро «Тракторный завод» за 48 000 рублей, или 15 тысяч долларов, предлагают однушку площадью 30 «квадратов». Жилье находится в кирпичной пятиэтажке на улице Передовой, которая скромно пристроилась между заводскими корпусами и железной дорогой, где регулярно курсируют поезда, пишет Onliner.

Приобрести эту столичную квартиру можно на особых условиях: по договору пожизненного содержания с иждивением. По словам риелторов, такие предложения разлетаются на рынке недвижимости как горячие пирожки.

— Хозяин однушки на улице Передовой — 52-летний мужчина — страдает алкоголизмом и ближайшие два года проживать в квартире не будет, — рассказал агент. — То есть после покупки будущий владелец «квадратов» может свободно в ней находиться. По договору новый собственник обязан будет каждый месяц перечислять на счет рентополучателя 120 рублей (3 базовые) и оплачивать «коммуналку».

В квартире есть ремонт, установлены стеклопакеты и металлическая дверь. Балкон и подвальное помещение тоже имеется. Инфраструктура в этом районе довольно развита: в шаговой доступности находятся школа, детсад, магазин и остановку общественного транспорта.