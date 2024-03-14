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Microsoft разрабатывает технологию набора текста глазами

  • 14.03.2024, 19:31
Microsoft разрабатывает технологию набора текста глазами

Уже есть патент.

Microsoft разрабатывает инновационную технологию Eye-Gaze, которая может изменить способ взаимодействия пользователей с приложениями с помощью движений глаз. Недавно поданная патентная заявка Microsoft дает большее понимание технологии. Об этом стало известно из патента на USPTO.

Так, Eye-Gaze позволяет пользователям с помощью движений глаз набирать текст, перемещаться по меню и выполнять другие действия без физического прикосновения.

Одной из особенностей новшества является использование метода ввода без задержки, где пользователь может просто смотреть на клавиши на экране для выполнения различных операций. Кроме того, система использует плавный отклик, чтобы избежать проблем с мерцанием глаз и неровными записями взгляда. Это облегчает использование технологии и уменьшает нагрузку на глаза пользователей.

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