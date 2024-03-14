Белорусский педиатр назвала минимальный возраст для бьюти-процедур 7 14.03.2024, 23:08

Можно ли школьницам наращивать волосы и ногти?

Можно ли школьницам наращивать волосы и ногти? И что опаснее для растущего организма с неустойчивым гормональным фоном — ламинирование ресниц или долговременная укладка бровей? Госиздание «Знамя юности» вместе с врачом-педиатром Центра, дружественного подросткам, «Ювентус» 17-й городской детской клинической поликлиники Минска Ириной Гавриной разобрали самые популярные бьюти-процедуры и разделили их на три группы в зависимости от возраста.

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Ламинирование ресниц

При этой процедуре ресницы покрывают специальным составом, благодаря которому они выглядят объемнее и выразительнее. Обычно используют щадящие препараты, и они не портят ни сам волос, ни луковицу. Поэтому можно, но только у проверенного мастера.

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Маникюр с гель-лаком и наращивание ногтей

Ногтевая пластина окончательно формируется к 15 годам, становясь более крепкой и менее пористой. До этого возраста у нее ячеистая структура, и компоненты лаков, топовых и базовых покрытий легко проникают во внутренние слои. К тому же ногтевые пластины у подростков тоньше и чувствительнее, чем у взрослых, — у тинейджера больше шансов получить ожог от УФ-лампы, которую используют для сушки гель-лака. А еще школьницы не всегда вовремя снимают покрытие, когда оно слишком отросло или отслоилось. В первом случае это чревато трещинами в районе лунки, а во втором — развитием грибка из-за воды, попавшей между лаком и ногтем. Но я не имею ничего против обычного гигиенического маникюра. А если очень хочется добавить цвета, советую использовать лаки с формулой 7 free, где отсутствуют агрессивные компоненты.

Наращивание ресниц

При процедуре используют специальный клей, который, попав на веко или слизистую оболочку глаза, может вызвать аллергическую реакцию или воспаление — у подростков вероятность побочных реакций ощутимо выше, чем у взрослых. Есть еще одна проблема: тинейджеры часто руководствуются собственным «хочу» и игнорируют рекомендации мастера. Например, вместо ресниц стандартного размера просят сделать максимально длинные. В итоге волосяные фолликулы не выдерживают нагрузки, и искусственные ресницы выпадают вместе с собственными.

Окраска бровей

Если девушка решилась на эту процедуру, важно проследить, чтобы оксид (вещество, которое смешивается с краской для закрепления пигмента) был не больше трех процентов. Использование более мощных и агрессивных составов чревато разрушением волосяных фолликулов. А это необратимо.

Наращивание волос

У подростков в период гормональных бурь локоны часто становятся ломкими и ослабленными — в этом случае наращивание может усугубить проблему. Кроме того, важно не переборщить с объемом, чтобы не слишком сильно увеличить нагрузку на собственные волосы, к которым и крепятся трессы. У тех, кто пренебрежет этим советом, может возникнуть очаговая алопеция. Ну и, конечно, не стоит носить искусственные пряди постоянно. Сделать наращивание на выпускной — хорошо, ходить с ним регулярно — плохая идея.

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Долговременная укладка бровей

Процедура по действию сравнима с химической завивкой. Составы для долговременной укладки агрессивные и могут повредить волосяные фолликулы. Грустно на всю жизнь остаться без бровей из-за одного неудачного эксперимента.

Перманентный макияж

У подростков кости лица продолжают расти, а значит, брови, набитые в столь юном возрасте, через пару лет могут оказаться на другом месте. Так что лучше не рисковать. Из-за нестабильного гормонального фона результат непредсказуем: например, краска может приобрести другой оттенок или организм и вовсе попытается избавиться от введенного вещества.

Увеличение губ

Не стоит относиться к этой процедуре легкомысленно — это серьезное вмешательство, у которого много противопоказаний и побочных эффектов. Сложно предсказать, как поведет себя препарат в организме подростка. Например, в месте введения может образоваться фиброз — разрастание соединительной ткани, которое проявляется в виде уплотнений с последующей ярко выраженной асимметрией.