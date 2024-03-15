Белорусам предложили купить «паспорт погоды» 2 15.03.2024, 9:54

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Зачем он нужен?

Услугу по изготовлению именного паспорта погоды предложил «Белгидромет».

Как уточнили в организации, такой сертификат станет желанным подарком «на самые разные события в жизни». Паспорт погоды, например, можно вручить имениннику, юбиляру, выпускнику и выходящему на пенсию коллеге.

«Красочно оформленный (…) помимо слов поздравлений и добрых пожеланий, содержит достоверную информацию о погодных условиях в любой точке Республики Беларусь, наблюдавшихся в знаменательный день вашей жизни либо за определенный период времени», — сообщили в «Белгидромете».