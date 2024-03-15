закрыть
15 марта 2024, пятница, 10:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Провисел часа три, черный весь уже»: новые подробности загадочной смерти вице-президента «Лукойла»

2
  • 15.03.2024, 10:05
  • 3,066
«Провисел часа три, черный весь уже»: новые подробности загадочной смерти вице-президента «Лукойла»
Виталий Робертус

Названа фамилия главного подозреваемого.

Российский телеграм-канал ВЧК-ОГПУ рассказал о новых подробностях загадочной смерти вице-президента «Лукойла» Виталия Робертуса.

«Вызвали, сказали человеку плохо. А там не плохо, там шнурок. Записки не было… Провисел часа три, черный весь уже… Обнаружил Олег Пашаев… Секретарша последний раз живым видела в 11 часов, а нас позвали в 15 часов», — рассказали источники канала.

Как сообщал вчера ВЧК-ОГПУ вице-президента «Лукойла» Виталия Робертуса нашли повешенным в собственном кабинете.

А главным подозреваемым в доведении до самоубийства является старший вице-президент Олег Пашаев. Его сейчас активно прикрывает «Лукойл».

Канал также опубликовал рассказ об обстоятельствах смерти Робертуса врача центрального офиса «Лукойла» Юлии.

По словам медика, топ-менеджер никогда не обращался за медицинской помощью, не имел хронических заболеваний и был абсолютно здоров.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Стерхам срочно требуется вождь
Стерхам срочно требуется вождь Владимир Халип
Доктрина Макрона
Доктрина Макрона Андрей Пионтковский
Нужен еще и огонь
Нужен еще и огонь Гарри Каспаров
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко