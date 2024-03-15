Макрон пообещал Украине помочь вернуть Крым 4 15.03.2024, 13:31

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Эммануэль Макрон

Фото: Getty Images

И победить Россию.

Франция не может позволить Украине проиграть войну с Россией и должна помочь Киеву вернуть Крым, заявил президент страны Эммануэль Макрон.

«Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине победить Россию, потому что не может быть прочного мира без суверенитета Украины и возвращения к международно признанным границам, включая Крым», — сказал Макрон.

По его словам, в Украине идет «экзистенциальная» война «для нашей Европы и для Франции». При этом он подчеркнул, что Европа напрямую не воюет с Россией. Если Франция все же будет вынуждена отправить войска в Украину, то «единственный, кто будет нести ответственность [за такой шаг] — это кремлевский режим». «Это будем не мы», — заверил французский президент.

«Мы должны трезво смотреть на ситуацию и с решимостью, волей и смелостью сказать, что мы готовы вложить ресурсы для достижения нашей цели, которая заключается в том, чтобы Россия не победила», — отметил Макрон.

В конце февраля президент Франции после встречи с лидерами западных стран по вопросу поддержки Украины заявил, что «сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск» в страну, но «в будущем ничего исключать нельзя».