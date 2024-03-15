Рядом с Браславскими озерами по цене квартиры продают бывшую психбольницу 6 15.03.2024, 15:29

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Сами постройки особого интереса не представляют, но вот место расположения у них — шикарное.

Интересный лот попал на торги «БУТБ-имущество». Тут выставили на аукцион комплекс зданий бывшей Слободской психиатрической больницы. Сами постройки 50−70-х годов прошлого века особого интереса не представляют, но вот место расположения у них — шикарное. Здания находятся в популярной у туристов деревне Слободка, на самом берегу озера Ильменек, пишет realt.by.

Располагается комплекс капитальных строений на улице Зеленой в агрогородке Слободка Браславского района Витебской области. Ранее на этой территории размещалась Слободская психиатрическая больница, но ее давно закрыли.

К продаже предлагаются все постройки бывшего медучреждения. Среди зданий — больничные корпуса, клуб, а также — многочисленные хозпостройки (гаражи, цеха и склады). Общая площадь всех строений насчитывает 9,5 тысяч квадратных метров.

Размещается комплекс зданий на большом участке в 12 гектаров. Эта земля достанется новому собственнику в аренду на 99 лет. Целевое назначение земельного участка − для размещения объектов здравоохранения и предоставления социальных услуг. Также новый собственник сможет использовать участок для размещения объектов отдыха, туризма и оздоровления.

Сама деревня Слободка — уникальная. Постоянно в ней проживает около 1000 человек, но летом население увеличивается в несколько раз за счет отдыхающих. Слободка, известная своим белокаменным храмом — костелом Божьего Промысла, расположена в девяти километрах от Браслава. Населенный пункт окружен озерами Поцех, Недрово, Ильменек, Вера, Ворождунец.

Также в окрестностях Слободки можно найти озовые гряды, причудливые холмы и впадины. Агрогородок входит в состав Национального парка «Браславские озера». Тут же расположена и одна из баз отдыха Нацпарка.

Электронные торги назначены на 28 марта (11:40). Подать заявку и внести задаток нужно до 25 марта (до 15:00)

Начальная цена лота − 220 тысяч рублей (68 тысяч долларов).