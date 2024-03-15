1000 рублей за килограм: в белорусских магазинах появился необычный продукт
- 15.03.2024, 17:02
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За что такие деньги?
В продуктовых магазинах Беларуси появился необычный продукт из Китая и Кореи. За маленькую пачку весом в 4 грамма просят почти четыре рубля. Выходит, за целый килограмм придётся отдать почти 1000 рублей?
Одна упаковка весом в 4 грамма стоит 3 рубля 97 копеек. Соответственно, килограмм продукта обойдётся в 992 рубля 50 копеек.
Речь идёт о сушеной морской капусте. Судя по всему, это может составить здоровую альтернативу чипсам для тех, кто сидит на диете или просто придерживается правильного питания.
Состав у продукта такой:
• сушеная морская капуста;
• оливковое масло;
• кунжутное масло;
• кукурузное масло;
• соль.
В небольшой упаковке — несколько очень тонких пластинок, которые можно легко разорвать. По запаху они напоминают сушеную рыбу, отметил интернет-портал Onliner.
Аналогичную продукцию под другой торговой маркой мы нашли в онлайн-магазинах Беларуси. В описании указано, что «капуста выращена в водах Тихого океана», а также содержит «витамины А, В, С, кальций, железо и йод». Срок годности — 15 месяцев, а энергетическая ценность на 100 граммов составляет 319 килокалорий. Нехитрым подсчётом получаем, что одна пачка (4 г) содержит около 13 ккал. Вполне диетический продукт!