Назван смартфон с лучшей в мире камерой 15.03.2024, 20:56

Это не iPhone и не Samsung.

Эксперты лаборатории DxOMark, которая составляет рейтинги смартфонов, пересмотрели свой топ камерофонов. Новым лидером стал Oppo Find X7, который вышел в январе. Теперь это главный девайс для съемки фото и видео.

Девайс набрал 157 баллов – 156 за фото и 156 за видео – и занял первое место рейтинга наряду с Huawei Mate 60 Pro+. Для сравнения, расположившиеся ниже Huawei P60 Pro и iPhone 15 Pro Max получили 156 и 154 баллов соответственно. Топовый флагман Google – Pixel 8 Pro – замыкает топ 5.

Oppo Find X7 Ultra назвали, без сомнений, лучшим носителем мобильной камеры – «в фоторежиме он не имеет реальных недостатков». Специалисты DxOMark похвалили гаджет за хорошую цветопередачу и баланс белого как при съемке фото, так и при записи видео, эффект боке с естественным размытием, очень хорошую детализацию на снимках с зумом и точную экспозицию. Примеры фото можно посмотреть ниже:

Сравнивания Huawei Mate 60 Pro+ и Oppo Find X7 Ultra, последний особенно выделяется с точки зрения портретной съемки благодаря естественным и точным цветам и высокому уровню детализации во всех условиях съемки, заключили эксперты.

Напомним, OPPO Find X7 Ultra дебютировал на рынке в январе. Лучший фотофлагман обладает внушительной основной камерой с четырьмя датчиками по 50 Мп каждый и с надстройками от Hasselblad. А еще он стал первым смартфонов на рыке с двумя перископными модулями.

В настоящий момент Oppo Find X7 Ultra является эксклюзивом для Китая. Цена от 6 до 7 тысяч юаней (от $845 до $985).