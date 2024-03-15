Посетители Минской книжной ярмарки назвали самое интересное белорусское произведение 15.03.2024, 22:20

Ранее его убрали из школьной программы.

Социологи провели 14 марта опрос посетителей XXХI Минской международной книжной выставки-ярмарки и выяснили, какая литература интересует белорусов сейчас. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на Национальную академию наук Беларуси.

Всего опросили 355 посетителей. Белорусов спрашивали в том числе о читательских предпочтениях.

Тем временем из произведений наиболее популярными оказались «Мастер и Маргарита», «Война и мир», «Евгений Онегин», «Преступление и наказание». Некоторые также назвали Библию.

Что касается белорусской литературы, то самыми популярными, по данным опроса, стали Владимир Короткевич, Василь Быков и Якуб Колас. Замыкают пятерку Иван Шамякин и Янка Купала. Самыми интересными произведениями белoрусской литературы респонденты назвали «Каласы пад сярпом тваім», «Дзікае паляванне караля Стаха», «Новая зямля», «Людзі на балоце» и «Сэрца на далоні».

Напомним, что исторический роман «Каласы пад сярпом тваім», посвященный событиям накануне восстания Кастуся Калиновского, убрали из школьной программы по инициативе нынешнего гендиректора Национальной библиотеки Беларуси Вадима Гигина.