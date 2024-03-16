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СМИ: Coca-Cola решила не уходить из Беларуси

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  • 16.03.2024, 10:13
  • 1,246
СМИ: Coca-Cola решила не уходить из Беларуси

Появилась информация о продлении лицензионного договора.

Корпорация The Coca-Cola Company решила остаться в Беларуси.

Информация о продлении лицензионного договора с компанией «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» появилась в бюллетене Национального центра интеллектуальной собственности Беларуси. На это обратило внимание «Зеркало».

Как указано в бюллетене, лицензионный договор, действовавший с 2014 года, был продлен 17 января 2024 до 31 декабря 2033 года.

Лицензионный договор с «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» до 2033 года также продлила Schweppes Holdings Limited, дочка The Coca-Cola Company.

Напомним, из России Coca-Cola ушла в 2022 году.

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