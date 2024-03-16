СМИ: Coca-Cola решила не уходить из Беларуси

СМИ: Coca-Cola решила не уходить из Беларуси4
- 16.03.2024, 10:13
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Появилась информация о продлении лицензионного договора.
Корпорация The Coca-Cola Company решила остаться в Беларуси.
Информация о продлении лицензионного договора с компанией «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» появилась в бюллетене Национального центра интеллектуальной собственности Беларуси. На это обратило внимание «Зеркало».
Как указано в бюллетене, лицензионный договор, действовавший с 2014 года, был продлен 17 января 2024 до 31 декабря 2033 года.
Лицензионный договор с «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» до 2033 года также продлила Schweppes Holdings Limited, дочка The Coca-Cola Company.
Напомним, из России Coca-Cola ушла в 2022 году.