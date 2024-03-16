Президент Казахстана предложил изменить герб страны 1 16.03.2024, 13:43

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Как выглядит новый вариант?

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть вопрос изменения герба страны.

Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил на третьем заседании Национального курултая в городе Атырау.

По словам Токаева, нынешний герб, утвержденный в июне 1992 года, слишком сложен, смешивает стили и имеет элементы советской эпохи.

«В отношении государственного герба полагаю целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи», — заявил Токаев.

Токаев добавил, что «в случае всеобщего согласия» над вопросом может работать специальная комиссия, которая «объявит открытый конкурс на лучший проект нового герба Республики Казахстан».

Также Касым-Жомарт Токаев высказался об истории Казахстана, пишет Tengrinews.kz.

«В последнее время стало много обсуждений вокруг различных событий давнего прошлого, известных исторических фигур. Дошло до того, что наши писатели и поэты горячо спорят о происхождении Чингисхана. Сравнивают и противопоставляют лидеров движения «Алаш» и наших деятелей советского периода. Добраться до истины в подобных дискуссиях сложно, а даже если и получится это сделать, такая пустопорожняя полемика, будоражащая общество, нам не нужна», — отметил Токаев.

«Все наши деятели прошлого служили своему народу, исходя из собственных воззрений и миропонимания. Они критиковали взгляды друг друга, а последующие поколения спорят о том, кто из них был прав, кто виноват. В целом нельзя противопоставлять различных исторических деятелей, прошлый и современный периоды истории.

Ведь, по сути, все это — наша история, пройденный нашим народом путь. Как бы то ни было, нам надо честно и беспристрастно смотреть на свою историю и принимать ее такой, какая она есть. Наша история должна стать фактором консолидации нации», — сказал Токаев.