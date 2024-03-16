СМИ: Русская пара могла убить украинку в Германии и выкрасть ее дочь 1 16.03.2024, 13:50

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Появились новые подробности загадочного инцидента.

Пара из России предположительно похитила ребенка из Украины и убила его 27-летнюю мать. Инцидент произошел в Хоккенхайме, земля Баден-Вюртемберг в Германии.

Как пишет местное издание OE24, трагедия могла произойти больше недели назад. 7 марта прохожий обнаружил тело женщины. Оказалось, что это была 27-летняя украинка по имени Маргарита. Сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что ее смерть наступила в результате «внешнего насилия».

У женщины была дочь, которая родилась пять недель назад. Ребенок исчез. Вероятно, малышку похитили злоумышленники.

Полицейские оперативно отыскали ребенка по фотографиям и вытащили Мию из рук похитителей. Подозреваемыми стали женщина и мужчина из России — семейная пара 43 и 44 лет. Сейчас они арестованы.

Исчезла также и 51-летняя мать Маргариты. Не исключено, что женщину также могла убить или похитить русская пара.

Издание отмечает, что в последний раз семью видели в одном из ресторанов города, в котором они проживают. Там у них была встреча с женщиной из Вальдорфа, которая в социальных сетях предложила семье свои услуги в оформлении немецких документов. При этом неизвестно, является ли эта женщина той, которую задержали из-за подозрения в убийстве.

Украинки родом из Харькова. В Германию они приехали, чтобы спастись от войны и жили в общежитии для беженцев.