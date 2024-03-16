В Беларусь привезли новые машины иранской Saipa 5 16.03.2024, 15:30

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Названы цены.

В январе 2023-го белорусская компания заключила дистрибьюторский контракт со вторым по величине заводом Ирана — Saipa. Первую партию машин должны были привезти в страну в октябре прошлого года, однако из-за задержек с сертификацией продажи иранских авто у нас до сих пор не стартовали. Тем не менее av.by заметил в каталоге сайта объявления о реализации свежих машин Saipa.

Сейчас на продажу выставлены три машины (Quik, Saina и Shahin), которые и проходили сертификацию. Что касается официального старта продаж, то точные даты не определены, при этом компания уже оформила заказ на первую партию авто.

Самая доступная модель — седан Saina. Его производство началось в Иране к 2014 году, и в гамме автопроизводителя этот «трёхобъёмник» заменил морально устаревшую модель Tiba. В 2020-м автомобиль пережил небольшое обновление, в результате которого слегка изменился снаружи и внутри, а также получил несколько новых опций.

Выставленный на продажу в Беларуси экземпляр предлагается с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 87 л. с. и 128 Нм крутящего момента, 5-МКПП. За машину 2023 года практически без пробега просят 38 800 руб. ($12 000).

Ровно такие же агрегаты и аналогичный список опций доступны для соплатформенного компактного хетчбэка Quik. Он дебютировал на домашнем рынке в 2017 году. В длину автомобиль насчитывает 3 989 мм, ширина и высота составляют 1 678 и 1 532 мм соответственно при колёсной базе 2 415 мм. Стоит модель в Беларуси 46 900 руб. ($14 500).

Флагманский седан Shahin построен на платформе Toyota B. Впервые этот автомобиль был представлен в декабре 2018 года, причём изначально он назывался Roham, однако в 2020-м «трёхобъёмник» переименовали в Shahin, в конце того же года запустив его массовое производство.

Оснащается «четырёхдверка» турбированным 1,5-литровым двигателем M15TC. Мощность мотора — 110 л. с. и 178 Нм крутящего момента. Стоимость — 50 140 руб. ($15 500).