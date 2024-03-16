В Беларуси впервые в этом году ограничили посещение лесов 1 16.03.2024, 16:54

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Где именно?

В трех районах Беларуси ограничили посещение лесов из-за угрозы пожара. Это первые запреты в этом году.

На карте на сайте Минлесхоза указано, что в Березинском и Пуховичском районах Минской области и Речицком районе Гомельской области есть ограничение на посещение леса.

Речь идет о том, что туда нельзя въезжать на автомобилях. При этом разводить костры можно только на специально обустроенных площадках.

Летом прошлого года запреты на посещение лесов вводили очень часто. Август 2023-го стал одним из самых теплых в Беларуси с 1945 года.