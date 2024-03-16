Россияне на «выборах» президента голосуют за Буданова 4 16.03.2024, 18:08

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Фото бюллетеней.

Россияне на «выборах» президента голосуют за начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Об этом «Гордону» сообщили источники в украинской разведке.

Источники предоставили фото бюллетеней россиян из нескольких избирательных участков. На них видно, что люди, пришедшие на выборы, самостоятельно вписывали фамилию Буданова в бюллетень и ставили напротив нее галочку «за».

Источники уточнили, что предоставленные фотографии были сделаны в Москве, однако подчеркнули, что подобное происходит «везде».