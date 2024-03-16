Эксперты объединили смарт-часы и наушники в один гаджет 1 16.03.2024, 18:13

Что известно об уникальном девайсе.

На рынке носимых устройств появился крайне интересный девайс – WearPods. Как следует из названия, они совмещают «умные» часы и беспроводные TWS-наушники, пишет Yanko Design.

Производитель Watchout Wearables считает, что это выгодная сделка, поскольку покупатели фактически получают сразу два гаджета по цене одного. Также такой гибрид подразумевает, что пользователям придется носить с собой на один гаджет меньше.

Как показано на видео, наушники в WearPods прячутся сбоку. Чтобы достать их, достаточно нажать на плоскую панель гарнитур, чтобы они приподнялись из корпуса часов. Несмотря на небольшие габариты, звучат они достойно на уровне обычных беспроводных моделей, утверждает производитель.

Что касается самих часов, они оснащаются прямоугольным 1,93-дюймовым IPS-экраном. В наличии датчики ЧСС и SpO2, а также стандартные для своего класса функции мониторинга здоровья. Встроенной батареи емкостью 400 мАч хватает на несколько дней работы.

Стоимость новинки составила 4999 рупий. Продажи уже стартовали, но пока только в Индии. Со временем гаджет наверняка можно будет найти AliExpress и других подобных маркетплейсах.