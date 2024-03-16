Дилемма Путина 16.03.2024, 21:01

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Для главаря РФ власть - «страховка».

Российский диктатор Путин хочет немного отойти от власти, но одновременно и боится ее потерять. Для главаря россиян власть является «страховкой», поделился мнением известный украинский политолог Владимир Фесенко в эфире канала «FreeДом».

По словам эксперта, лидер РФ понимает, что в случае потери власти ему грозит печальный конец, с учетом того, что он натворил.

«Путин хочет немножко отойти от власти, насладиться жизнью, но при этом боится эту власть потерять…», - сказал аналитик. Фесенко добавил, что, если диктатор останется у власти еще на 10-12 лет, то в месте с ним будет «дряхлеть» и его режим.

- Беда в том, что загнивание режима будет очень плохо сказываться не только на России, но и на всех соседях. И, к сожалению, уже сказывается. И мы уже страдаем от этого. А могут пострадать еще гораздо больше стран и гораздо больше людей, - подчеркнул он.

Напомним, что в РФ 15-17 марта проходят так называемые президентские выборы, которые называют «выборами Путина», поскольку они не имеют ничего общего с демократическим волеизъявлением народа.

Стоит отметить, что на российской территории уже случилось много чрезвычайных происшествий на избирательных участках, в частности, бюллетени обливали зеленкой, был зафиксирован поджог бюллетеня и самой кабинки для голосования.