Эксперты назвали популярный напиток, который влияет на качество сна 16.03.2024, 21:51

Это не только кофе.

Некоторые советы насчет сна очевидны - например, держаться подальше от цифровых устройств и читать перед сном. Между тем некоторые эксперты утверждают, что употребление киви перед сном или открытое окно может помочь вам быстрее заснуть, сообщает Mirror.

Без сомнения, есть и другие менее очевидные вещи, о которых вы могли не подумать. Вы можете чувствовать сильную сонливость после пинты пива или бокала вина, но оказывается, что алкоголь также может ухудшить ваш ночной сон.

Эксперты по сну обнаружили потенциальные причины бессонницы, и одна из них связана с привычками употребления алкоголя и никотина.

«Хотя алкоголь часто помогает быстрее заснуть, употребление его перед сном может вызвать фрагментарный сон и быть причиной частых пробуждений в течение ночи», - добавляют аналитики.

Отмечается, что употребление алкоголя в течение четырех часов перед сном может негативно повлиять на непрерывность и продолжительность сна.

«Если у вас возникают проблемы с засыпанием после вечерней выпивки, постарайтесь выпить последнюю рюмку примерно за четыре часа до сна, чтобы ваш организм имел достаточно времени для переваривания и метаболизма алкоголя до того, как вы попытаетесь заснуть», - отмечают исследователи.

Эксперты также отметили, что употребление никотина перед сном связано с бессонницей, поскольку он влияет на способность организма засыпать и засыпать.

Кроме того, кофеин блокирует действие аденозина - нейромедиатора, который естественным образом накапливается в организме в течение дня и способствует засыпанию. Поэтому рекомендуется выпивать последнюю чашку кофе примерно за 5-8 часов до сна.