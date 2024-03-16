Назван приграничный город в РФ, взятие которого решит исход войны 16.03.2024, 23:10

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Добровольцы уже близко к нему.

Военный эксперт Григорий Тамар убежден, что потеря контроля над собственными территориями станет ударом для Путина.

Журналистка «Фабрики новостей» спросила у Григория Тамара, какое событие для главы Кремля станет болезненным ударом.

На это военный историк ответил коротко и однозначно, заявив, что захват Белгорода заметно пошатнет действующий режим в РФ.

«Если завтра Легион «Свободная Россия» возьмет Белгород, то это будет сокрушительное поражение путиснского режима, историческое поражение. Это намного серьезнее, чем когда ВСУ освобождают Херсон, например, потому что ВСУ осуществляют военную операцию по деоккупации своего населенного пункта, то есть это логическое продолжение состояния войны, а захват Легионом «Свободная Россия» Белгорода — это начало вооруженного свержения власти», - высказал свою точку зрения военный эксперт.

Затем Григорий Тамар прокомментировал слухи о том, что в Украине уже находятся войска НАТО: «Что значит, противозаконно или не противозаконно? Что может быть противозаконного, если суверенное государство обращается к какому-то военному союзу с просьбой оказать содействие в военном отношении, а союз рассматривает положительно этот запрос. Что здесь противозаконного? Украина — это независимое государство и оно действует так, как считает нужным».