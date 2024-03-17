На затонувшем в океане острове нашли неисчерпаемые залежи драгоценных минералов 1 17.03.2024, 10:55

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«Сокровищница» находится возле берегов Бразилии.

Еще в 2918 году ученые изучили затопленное континентальное плато, известное как Подъем Рио-Гранде (RGR), десятки миллионов лет назад было тропическим островом с пышной растительностью. Однако со временем он погрузился под толщу воды и оказался на дне Атлантического океана. В новом исследовании ученые смогли подтвердить это предположение, пишет IFLScience.

Новое исследование ученых предполагает, что древний остров, покоящийся на дне Атлантического океана, образовался в виде вулканического хребта около 40 миллионов лет назад. Результаты показывают, что остров расположен в 1200 километрах от побережья Бразилии и покрывает около 150 000 квадратных километров морского дна на глубинах от 700 до 2000 метров.

Команда оценила минералогические, геохимические и магнитные свойства осадка и обнаружила, что он в основном состоит из красной глины. Это материала соответствует характерной «красной земле», встречающейся во многих частях штата Сан-Паулу. Эта находка стала важным доказательством того, что участок суши, скрывающийся под толщей воды, действительно когда-то был процветающим тропическим островом, покрытым растительностью.

Однако теперь ученые считают, что затерянный около 40 миллионов лет назад в водах океана участок суши также является источником ценных минералов, таких как кобальт, литий и никель, а также высоко ценных редкоземельных элементов, таких как теллур. Сегодня эти материалы являются ключевыми компонентами новых технологий, необходимых для перехода от ископаемого топлива, а потому представляют особый интерес.

Любопытно, что затопленный остров расположен в международных водах, а потому находится под управлением Международного органа по морскому дну, хотя правительство Бразилии уже подало заявку на юридическое расширение своего континентального шельфа, за счет включения в него Подъема Рио-Гранде. Эксперты считают, что у такой заявки все еще мало шансов на одобрение, поскольку Конвенция ООН по морскому праву предусматривает, что страна может владеть не более чем 370 километров морской территории за пределами своей береговой линии.

В то же время, по словам автора исследования Луиджи Йоване, все еще неизвестно, можно ли эффективно добывать ресурсы на острове, расположенном на дне океана. Ученым предстоит проанализировать устойчивость и последствия такой добычи. Основная проблема такой добычи драгоценных редкоземельных минералов может повлиять на местных животных, грибы и кораллы, а потому ученые должны взвесить все «за» и «против».

Результаты исследования также показали, что затопленный тропический остров образовался в результате интенсивного химического выветривания вулканических пород в теплом влажном климате с действующими вулканами. Анализ местных многочисленных минералов свидетельствует о том, что RGR подвергался воздействию вулканической активности во время эоцена, который длился около 35 миллионов лет назад и характеризовался тропическими условиями.

Йоване также отмечает, что их анализы показывают, что глина, вероятно, образовалась после последней вулканической активности, около 45 миллионов лет назад. При этом образование острова датируется 30-40 миллионами лет назад.