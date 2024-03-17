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Соловьев забился в истерике из-за атак на российские НПЗ

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  • 17.03.2024, 15:05
  • 4,134
Соловьев забился в истерике из-за атак на российские НПЗ

Пропагандист потерял над собой контроль в прямом эфире.

Напряжение в России продолжает нарастать в свете атак Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Эти нападения приводят к резкому увеличению цен на бензин, и, похоже, предела этому росту не будет.

Каждый день сообщают о новых взрывах на заводах, что угрожает не только экономике, но и обычной жизни граждан.

Ситуацию осложняет невозможность адекватной защиты НПЗ со стороны российских властей. Все системы противовоздушной обороны (ПВО) сосредоточены либо в Украине, либо охраняют Путина.

Большинство предприятий становятся легкой мишенью для атак дронов, которые все более массовы и эффективны.

Российский пропагандист Владимир Соловьев устроил скандал, обвинив бизнес в уязвимости своих заводов, передает dialog.ua

Он заявил, что бизнес должен защищать себя самостоятельно и если не сможет, тогда НПЗ могут быть возвращены в государственную собственность.

Эта ситуация вызывает серьезные опасения среди населения и бизнес-сообщества, так как недостаток нефтепродуктов может повлечь за собой серьезные последствия для экономики РФ и ее военной машины.

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