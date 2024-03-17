Как в Беларуси отпраздновали Масленицу 17.03.2024, 16:35

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В Беларуси отпраздновали Масленицу. Массовые гуляния прошли во многих городах страны. Судя по сообщениям со соцсетям, мероприятия состоялись под пристальным вниманием силовиков, пишет «Зеркало».

В Минске массовые гуляния прошли на площадке возле Дворца спорта на проспекте Победителей.

В Гродно праздник Масленицы прошел 16 марта на центральной площади Ленина.

Перед началом празднования в Гродно прошел театрализованный парад, который стартовал от улицы Социалистической.

Государственное информагентство также пишет о праздновании Масленицы в Любанском районе.

В Могилеве гуляния прошли в Печерском лесопарке, сообщает «Вечерний Бобруйск».

В Гомеле массовые гуляния прошли у ДК «Фестивальны», пишут «Гомельские ведомости».