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Как в Беларуси отпраздновали Масленицу

  • 17.03.2024, 16:35
Как в Беларуси отпраздновали Масленицу

Фото, видео.

В Беларуси отпраздновали Масленицу. Массовые гуляния прошли во многих городах страны. Судя по сообщениям со соцсетям, мероприятия состоялись под пристальным вниманием силовиков, пишет «Зеркало».

В Минске массовые гуляния прошли на площадке возле Дворца спорта на проспекте Победителей.

@travel_city1 Масленица 2024 в Минске на Немиге. Атмосферно. #масленица #масленица2024 #минсксегодня #кудасходитьвминске #немига #блины #шашлыки ♬ оригинальный звук - Таня ✔︎ Беларусь и Путешествия

В Гродно праздник Масленицы прошел 16 марта на центральной площади Ленина.

@larchik_show 🥞Гродненский РазГуляй🥞Театр "Ларчик".Масленица #театрларчик #беларусь #масленица #гродно ♬ оригинальный звук - larchik_show

Перед началом празднования в Гродно прошел театрализованный парад, который стартовал от улицы Социалистической.

Государственное информагентство также пишет о праздновании Масленицы в Любанском районе.

В Могилеве гуляния прошли в Печерском лесопарке, сообщает «Вечерний Бобруйск».

В Гомеле массовые гуляния прошли у ДК «Фестивальны», пишут «Гомельские ведомости».

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