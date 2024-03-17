Как в Беларуси отпраздновали Масленицу
- 17.03.2024, 16:35
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В Беларуси отпраздновали Масленицу. Массовые гуляния прошли во многих городах страны. Судя по сообщениям со соцсетям, мероприятия состоялись под пристальным вниманием силовиков, пишет «Зеркало».
В Минске массовые гуляния прошли на площадке возле Дворца спорта на проспекте Победителей.
@travel_city1 Масленица 2024 в Минске на Немиге. Атмосферно. #масленица #масленица2024 #минсксегодня #кудасходитьвминске #немига #блины #шашлыки ♬ оригинальный звук - Таня ✔︎ Беларусь и Путешествия
В Гродно праздник Масленицы прошел 16 марта на центральной площади Ленина.
@larchik_show 🥞Гродненский РазГуляй🥞Театр "Ларчик".Масленица #театрларчик #беларусь #масленица #гродно ♬ оригинальный звук - larchik_show
Перед началом празднования в Гродно прошел театрализованный парад, который стартовал от улицы Социалистической.
Государственное информагентство также пишет о праздновании Масленицы в Любанском районе.
В Могилеве гуляния прошли в Печерском лесопарке, сообщает «Вечерний Бобруйск».
В Гомеле массовые гуляния прошли у ДК «Фестивальны», пишут «Гомельские ведомости».