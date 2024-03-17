Добровольцы вошли в Козинку Белгородской области 1 17.03.2024, 21:39

2,194

Воюющие против Путина подняли свои флаги в селе.

Участники нескольких добровольческих российских формирований сегодня, 17 марта, подняли свои знамена в населенном пункте Козинка в Белгородской области (РФ).

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал батальона «Сибирь».

Как отметили повстанцы, «ограниченная специальная операция» добровольческих сил на территории РФ продолжается.

«Флаги Сибирского батальона и РДК в селе Козинка», - сообщили бойцы добровольческих формирований, и обнародовали соответствующее фото.

На Telegram-канале легиона «Свобода России» также опубликовали кадр с флагом, отметив, что «над Россией должно развеваться правильное знамя. Вскоре — во всех городах и селах».