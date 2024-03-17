Добровольцы вошли в Козинку Белгородской области

Добровольцы вошли в Козинку Белгородской области1
- 17.03.2024, 21:39
- 2,194
Воюющие против Путина подняли свои флаги в селе.
Участники нескольких добровольческих российских формирований сегодня, 17 марта, подняли свои знамена в населенном пункте Козинка в Белгородской области (РФ).
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал батальона «Сибирь».
Как отметили повстанцы, «ограниченная специальная операция» добровольческих сил на территории РФ продолжается.
«Флаги Сибирского батальона и РДК в селе Козинка», - сообщили бойцы добровольческих формирований, и обнародовали соответствующее фото.
На Telegram-канале легиона «Свобода России» также опубликовали кадр с флагом, отметив, что «над Россией должно развеваться правильное знамя. Вскоре — во всех городах и селах».