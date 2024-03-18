Алла Пугачева: Белорус плохо спеть не может 6 18.03.2024, 15:50

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Известная российская певица прокомментировала творчество белорусского исполнителя.

В одной Instagram есть сразу несколько фанатских аккаунтов, которые посвящены творчеству Аллы Пугачевой. В одном из них в преддверии 75-летнего юбилея певицы, который случится в апреле 2024 года, среди поклонников провели необычный конкурс. Любой желающий мог записать и прислать видео, не котором он поет ту или иную песню Пугачевой. Ролики выкладывались на суд поклонников в том самом аккаунте, пишет «Комсомолка».

Среди тех, кто поучаствовал в импровизированном кавер-конкурсе, был и вокалист народной эстрадной студии «Миллениум» из Гродно Иван Войтович. Молодой человек занимается вокалом уже больше 10 лет. А в 2021 году 19-летний в то время Иван давал интервью телерадиокомпании «Гродно», где сказал:

- Мой кумир – это российская певица Алла Пугачева.

Иван на конкурс отправил несколько своих видео, но никто из поклонников не ожидал, что их прокомментирует сама Алла Пугачева!

«Белорус плохо спеть не может. Молодец, Ваня, а слабо спеть все на октаву ниже?», - написала певица в комментариях.

Для начинающего молодого исполнителя эта короткая реплика значит много.

«Этот комментарий наивысшая оценка всему тому, что я делаю уже 12 лет... Я сейчас пребываю в шоке. Я не ожидал...Спасибо, дорогая Алла Борисовна, за вашу любовь и внимание к своим поклонникам. Вы удивительная! Таких как вы просто нет! Будьте здоровы и счастливы! С огромной любовью к вам.