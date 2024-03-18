Microsoft предлагает «вечный» Office 18.03.2024, 22:28

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Что в него входит и сколько будет работать.

Microsoft предлагает пока временное и только для одной из версий офисного пакета отступление от попытки перейти исключительно на продажи с ежемесячной или другой регулярной подпиской. Анонсированная версия называется Microsoft Office LTSC 2024 или Long-Term Servicing Channel. Для актуализации этой версии не нужно будет постоянно обновлять актуальность статуса, сообщает Microsoft. Но по-прежнему у нее будет определенная стоимость, которую пока не объявляют.

Microsoft Office LTSC 2024 будет поддерживать только 5 лет с момента выпуска и использования. Однако актуализировать каждый год или периодически не потребуется – система будет работать и после прекращения поддержки, то есть теоретически «вечно», пока компьютер будет поддерживать ее функциональность.

Что войдет в «сокращенный» вариант «вечного» Office LTSC 2024?

В Office LTSC 2024 войдут не все программы классического набора офисного пакета от компании. Хотя есть немало популярных программ, включая обновленный функционал Outlook, Excel. В то же время Office LTSC 2024 не будет поставляться с Microsoft Publisher, выпуск которого прекращается. Так же в пакет не входит Teams, который можно загружать и использовать отдельно от офисного пакета при необходимости.

В то же время, Office LTSC 2024 – локальный продукт, поэтому он не будет интегрирован с облачными проектами корпорации. Разработчики видят в этой разновидности офисного пакета прежде всего систему, которая необходима для ограниченного использования в локальном информационном пространстве: компьютерные лаборатории или подлодки. Microsoft Copilot также не совместим с локальным "вечным" офисом.

В скором времени также будет предложена и обновленная версия стандартного пакета – Office 2024.

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