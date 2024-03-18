Сенатор США: Надеюсь, что Украина получит ATACMS и F-16 1 18.03.2024, 23:09

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Ракеты помогут ВСУ разрушить Крымский мост.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что «2024 год будет очень решающим для будущего Европы и всего мира», и надеется, что Украина получит достаточно оружия.

Об этом он сказал во время брифинга в Киеве 18 марта, передает «Новое время».

«Я надеюсь, что в 2024 году Америка будет передавать оружие, которое вам в Украине крайне необходимо, вы начнете не только удерживать территорию, но и давить на россиян в течение 2024 года, получите ATCAMS, чтобы вы могли разрушить этот проклятый мост, соединяющий Крым с Россией. Я хочу, чтобы 2024 год стал годом качественного преимущества украинской армии. Вы самые изобретательные люди, которых я когда-либо встречал. Вам не хватает 155-мм снарядов. Мы вам их достанем! Но беспилотники, которые вы разработали, могут заменить нашу артиллерию в будущих войнах», — сказал Грэм.

Он также заявил, что ракеты ATCAMS должны быть в Украине «еще вчера», и он хочет, чтобы «они приехали быстро».

«Также я бы хотел, чтобы F-16 был на вооружении в 2024 году. Я хочу, чтобы россияне увидели более боеспособную украинскую армию. И я хочу, чтобы украинский народ провел мобилизационную реформу сейчас», — заявил сенатор.