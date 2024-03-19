Тактика Украины начинает работать 19.03.2024, 8:51

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В России продолжает дорожать бензин.

В России в понедельник продолжился рост цены на бензин - общая тенденция сохраняется прежней, рост стоимости неуклонный. На фоне повышения спроса в связи с весенней посевной у россиян появился новый фактор - вставшие на ремонт после атак беспилотников нефтеперерабатывающие заводы.

Российские отраслевые каналы сообщают, что в цене подскочили все виды топлива, включая бензин, мазут и сжиженный газ. Цены на АИ-92 с февраля выросли почти на 10 процентов. Эксперты уверены, что рост цен сохранится по мере нарастания дефицита. Кроме того, Украина не намерена останавливаться на достигнутом и будет продолжать выносить российские НПЗ с дорогостоящим оборудованием западного производства, покупка и монтаж которого в условиях санкций является трудновыполнимой задачей.

Дальнейший рост цен на бензин, который сохраняется в контексте общей тенденции увеличения стоимости топлива, оказывает негативное влияние на бюджеты потребителей по всей РФ.