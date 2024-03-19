У России появилась третья серьезная проблема 3 19.03.2024, 10:27

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Кроме НПЗ и флота.

Украинский летчик, полковник запаса Роман Свитан считает, что у России появилась третья серьезная проблема, сообщает 24tv.ua.

Россияне все чаще жалуются в своих пабликах по поводу ситуации на левобережье Херсонщины. Там опубликовали сообщение, что якобы возле Крынок украинская армия занимает довольно значительный плацдарм, на котором расположила от 40 до 60 бойцов.

Свитан объяснил, что эта территория постоянно находится под контролем украинских средств поражения, а ближайшая логистическая ветка составляет 500 километров до крайней точки России. Поэтому подвозить туда оружие и боеприпасы очень непросто.

«Там создать эффективное давление россияне не могут на наши войска, а мы на них можем. Для нас расстояние всего в сотни метров, чтобы перебросить войска на левый берег. Мы пока этого не делаем, ведь без авиации нет смысла», – добавил аналитик.

Он убежден, что Крынки – это одна из самых больших проблем врага на фронте на уровне с уничтожением НПЗ и потоплением Черноморского флота.

«Отправляясь туда, все оккупанты понимают, что там будет их конец», – заметил Свитан