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Симоньян пора бы опомниться

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  • Телеграм-канал «Сеятель ветра»
  • 19.03.2024, 11:03
  • 4,416
Симоньян пора бы опомниться

Или пусть потом не жалуется.

Маргарита Симоньян пишет о гибели российских граждан в Белгородской области, но вместо того, чтобы требовать прекращения войны, требует вести вечную войну на уничтожение.

Дегенераты не понимают, что войн на полное уничтожение не бывает в одну сторону. Уничтожаешь ты - уничтожают тебя. Бомбишь города противника - противник бомбит твои города.

Хочешь войны на уничтожение - не жалуйся, что кто-то уничтожает твоих граждан. Ведь это ты сама призываешь к этому.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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