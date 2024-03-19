Симоньян пора бы опомниться 1 Телеграм-канал «Сеятель ветра»

19.03.2024, 11:03

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Или пусть потом не жалуется.

Маргарита Симоньян пишет о гибели российских граждан в Белгородской области, но вместо того, чтобы требовать прекращения войны, требует вести вечную войну на уничтожение.

Дегенераты не понимают, что войн на полное уничтожение не бывает в одну сторону. Уничтожаешь ты - уничтожают тебя. Бомбишь города противника - противник бомбит твои города.

Хочешь войны на уничтожение - не жалуйся, что кто-то уничтожает твоих граждан. Ведь это ты сама призываешь к этому.

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