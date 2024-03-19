Комитет ООН призвал белорусские власти срочно предоставить медицинскую помощь Полине Шарендо-Панасюк 19.03.2024, 16:18

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Полина Шарендо-Панасюк

И начал рассмотрение ее дела.

Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин начал рассматривать ситуацию вокруг преследования активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь», политзаключенной Полины Шарендо-Панасюк. Комитет призвал белорусские власти срочно предоставить медицинскую помощь узнице совести. Об этом сайту Charter97.org сообщил ее муж, активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо.

«После рассмотрения ваших материалов Комитет, действуя через свою Рабочую группу по индивидуальным сообщениям, постановил направить запрос о принятии временных мер в соответствии со статьей 5 Факультативного протокола, в котором государству-участнику было предложено принять срочные меры для предоставления комплексной и надлежащей медицинской помощи г-же Полине Шарендо-Панасюк, а также обеспечить сохранность ее жизни, физической и психической неприкосновенности, пока ее дело находится на рассмотрении», — говорится в сообщении Комитета.