Google представила ИИ для создания видео с помощью селфи и голоса 4 19.03.2024, 20:38

В индустрии развлечений и образования ожидаются революционные изменения.

Команда исследователей из Google разработала искусственный интеллект под названием VLOGGER. Этот инструмент позволяет создавать реалистичные видео, используя селфи и голоса пользователей. Об этом сообщает TrendHunter.

VLOGGER предназначен для тех, кому трудно говорить перед камерой, но кто желает создавать контент. Чтобы использовать инструмент, пользователям нужно загрузить изображение головы и голосовой клип, после чего VLOGGER создаст видео, в котором человек на фотографии произносит слова из аудиозаписи.

Это сложный процесс, включающий синхронизацию движений губ и добавление естественных телодвижений для создания реалистичного видео. Проект VLOGGER находится в стадии доработки, но может иметь потенциал для широкого использования в маркетинге, рекламе, развлечениях, медиа и образовании.

Он может позволить брендам создавать видеокампании с реалистичными аватарами и персонализированным сторителлингом, а также изменить способ создания контента в индустрии развлечений и образования.