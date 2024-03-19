В Беларусь приехали первые официальные авто Zeekr 8 19.03.2024, 23:01

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Что отличает их от машин для китайского рынка.

В понедельник, 18 марта, на площадке дилерского центра Zeekr на ул. Лещинского, 4, открытие которого в столице Беларуси запланировано на 21 марта, появились первые экземпляры новых электромобилей, поставленных по официальным каналам.

Автомобили Zeekr для Беларуси получили русифицированный интерфейс и европейский порт зарядки CCS2. В компании рассказали, что автомобили прошли адаптацию для местного климата, и на них будет действовать заводская гарантия сроком 5 лет или 100 тысяч км. На тяговую батарею гарантийный срок больше и составляет 8 лет или 200 тысяч км.

Динамичный спортивный Zeekr 001 у официального дилера предлагается в комплектациях Standard, Premium и Flagship. Цены на самую популярную модель начинаются от 166 500 BYN (около 51 900 USD).

Стильный компактный Zeekr X в дилерском центре «Атлант-М» можно приобрести в комплектациях Premium и Flagship. Цена на эту модель, поставляемую по официальным каналам, стартует от 123 500 BYN (примерно 38 500 USD).

Вместительный полноприводный Zeekr 009 WE у официального дилера в Беларуси можно приобрести лишь в одной комплектации, за 256 500 BYN (около 80 000 USD).

Как и было ранее заявлено официальным дилером, все машины русифицированы уже с завода и имеют зарядные разъемы типа CCS2.

При беглом внешнем осмотре отличия машин для белорусского рынка и экземпляров для Китая сложно не заметить. Главное из них – отсутствие иероглифов на крышках багажного отделения.

Если же всмотреться внимательнее, то у «европейского» варианта того же Zeekr 001 в дорестайлинговой версии на левом борту автомобиля уже не два зарядных лючка для медленной и быстрой зарядок, а один, расположенный на заднем крыле.

В дополнение к этому машины для различных рынков отличают и материалы отделки салона.

А еще машины для белорусского рынка самостоятельно не открывают двери, а лишь активируют их рукоятки.

Более того, со слов дилера, уже в ближайшее время на официально поставляемых автомобилях будет работать доступ по NFC и функция Face ID.