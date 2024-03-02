Россию исключили из Дунайской комиссии и оштрафовали 2.03.2024, 5:00

Историческое решение.

С 1 марта страны-члены Дунайской комиссии больше не признают своих обязательств перед Россией согласно учредительной Белградской конвенции. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

До 29 февраля Россия могла выйти из Комиссии самостоятельно, однако не сделала этого. Кроме того, Комиссия впервые в истории наложила штраф на Россию за неуплату взносов после лишения ее полномочий в этой организации в марте 2022 года.

- Я благодарен Дунайской комиссии, нашим дунайским партнерам и всем, кто помог принять это историческое решение. Агрессорам и террористам не место ни на каких авторитетных международных форумах, - подытожил Дмитрий Кулеба.

Дунайская комиссия - это международная межправительственная организация, основанная Конвенцией о режиме судоходства на Дунае, которая была подписана в Белграде 18 августа 1948 года. Ее главные цели: развитие свободного судоходства на Дунае для торговых судов, экономических и культурных связей и тому подобное. В Комиссию входят Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Молдова, Румыния, Сербия, Словакия, Украина и Хорватия.