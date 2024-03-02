Хоккеист юниорской сборной Беларуси попался на допинге 2.03.2024, 10:24

В его пробе обнаружили скандально известный препарат.

Хоккеист юниорской сборной Беларуси Кирилл Рубец дисквалифицирован на два года за положительную допинг-пробу на мельдоний. Информация об этом появилась на сайте Национального антидопингового агентства.

Судя по всему, Рубец сдал положительную допинг-пробу в конце прошлого хоккейного сезона. В этом сезоне он не выходил на лед. Двухлетняя дисквалификация ведет отсчет с 10 марта 2023 года. Других подробностей наказания Агентство не приводит.

Кириллу 18 лет. Он родился в Витебске, где и начал заниматься хоккеем. В 16 лет попал в систему юниорских сборных, которые выступали в высшей лиге чемпионата Беларуси (второй по рангу дивизион). Большую часть сезона-2021/22 защитник играл в сборной U17, а следующий год провел в команде до 18 лет. В 42 матчах чемпионата-2022/23 Рубец набрал 12 (4+8) очков, имел +16 показатель полезности и набрал 39 минут штрафа.

Вот как Кирилла характеризовал скаут Белорусской федерации хоккея Артем Жандоров в феврале 2023 года:

— Виден заметный прогресс по сравнению с предыдущим сезоном. Прибавил физически и технически, стал больше кататься и владеть шайбой. Не упускает возможности подключиться к атаке. Начал действовать более осмысленно и в своей, и в чужой зоне. И все это отразилось на качестве игры. Стабильный, надежный защитник с хорошим контролем шайбы. В прошлом сезоне он больше концентрировался на обороне, нынче же у него прибавилось уверенности, и он смелее идет вперед.

Мельдоний (или милдронат) попал в список запрещенных препаратов с 2016 года. Он был особенно популярен в России и странах бывшего СССР. Мельдоний активно рекомендовался (как спортсменам, так и в обычной жизни) для укрепления работы сердца. Одной из первых применение этого препарата признала звезда тенниса Мария Шарапова, когда ее допинг-проба дала положительный результат.

С мельдонием связан и громкий скандал, от которого пострадала сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. В апреле 2016 года команду обыскали во Франции, где спортсмены традиционно проводила предсезонный сбор. Следы мельдония были обнаружены у пятерых спортсменов, причем в это число входили и олимпийские чемпионы 2008 года Андрей Богданович и его брат Александр. Мужскую сборную дисквалифицировали на год, она пропустила Олимпиаду 2016 года. Впоследствии белорусских гребцов оправдали.