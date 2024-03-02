«Я одна занимаю четыре комнаты — и мне в кайф» 5 2.03.2024, 11:02

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Белоруска показала свою новую квартиру в США.

Наталья переехала в Штаты в 2015 году. Сначала жила в Нью-Йорке, а год назад переехала в Нью-Джерси. Женщина показала изданию CityDog квартиру, которую сняла три месяца назад.

— Сначала я увидела эту квартиру в объявлении и три дня пыталась дозвониться, но никто не отвечал. Обычно это означает, что на жилье уже есть большой спрос и нет смысла показывать ее большему количеству людей, — рассказывает Наталья. — А потом я вспомнила, что год назад пыталась купить квартиру, и у меня остался контакт риелтора. Оказалось, что он знает риелторку, которая выставил эту квартиру в объявления, — и мне удалось договориться на просмотр. Пришлось даже отменить стрижку ради этого.

По приезде я приложила все усилия, чтобы очаровать риелторку, и в итоге квартиру отдали именно мне — даже несмотря на то, что я предложила чуть меньше денег, чем другие желающие: 3100 вместо 3200 долларов.

«При заселении в новую квартиру пришлось отдать 10 000 долларов»

Чтобы снять квартиру (даже просто подать на нее заявку), нужно показать свой уровень дохода и доказать, что у тебя есть сбережения на случай, если потеряешь работу. Все потому, что контракт в Америке заключается на год. Если захочешь съехать раньше, то нужно будет либо договариваться отдельно (если повезет), либо продолжать оплачивать аренду, пока не закончится договор.

Дополнительно меня попросили предоставить кредитный отчет, чтобы показать, что у меня хороший кредитный рейтинг и я вовремя плачу по своим счетам.

Помимо оплаты за первый месяц при заселении нужно внести депозит в размере еще одной месячной оплаты и комиссию риелтору — 10% от годичной суммы аренды. Так незаметно 10 000 долларов и набегает. Так что въезд в новую квартиру может сильно бить по бюджету, учитывая, что все деньги нужно отдать сразу.

Дополнительно я плачу за электричество — в пределах 100 долларов в месяц, еще столько же — за интернет.

«Из-за университета город делится на две части: верхний и нижний»

Городок, в котором живет Наталья, называется Хобокен. Он расположен прямо на берегу Гудзонова залива. На другом берегу стоит Нью-Йорк, добраться до которого можно на общественном транспорте минут за 15.

В Хобокене около 60 000 населения. По словам Натальи, он очень компактный — «квадратно-гнездовой». А из-за наличия университета город делится на две части: верхний и нижний. В нижнем городе проводят время студенты — там на каждом углу бар с громкой музыкой. В верхнем городе, где поселилась Наталья, живут в основном молодые семьи. Там меньше баров, но больше ресторанов, а ритм жизни более размеренный.

— Помимо университета, Хобокен известен также тем, что здесь родился Фрэнк Синатра, а в 1940-х был проведен первый бейсбольный матч по правилам, близким к современным. А еще город много раз горел.

«По архитектурному коду Нью-Йорка эта «четырешка» считается квартирой с одной спальней»

— Все квартиры в Штатах сдаются в одинаковом состоянии: без мебели, кроме кухонной, с плитой и холодильником. Стены, как правило, выкрашены в белый цвет или около того.

Моя квартира расположена в 4-этажном кирпичном здании, которое полностью принадлежит одной итальянской семье. Бабушка этого семейства живет на первом этаже. Моя квартира расположена на втором и занимает целый этаж (как и остальные апартаменты). Получается, что во всем доме живут только две пары, бабушка и я.

Самому зданию уже больше 100 лет. Планировка моей квартиры называется railroad apartment, потому что все помещения расположены условно в ряд и прицеплены друг к другу, как вагончики поезда. Из 4 комнат 3 проходные, а окна есть только в торцах. Поэтому две комнаты посередине по архитектурному коду Нью-Йорка не считаются комнатами, и квартира выставлялась на рынок как 1-bedroom, то есть с одной спальней.

Из одной комнаты с окном Наталья сделала гостиную (к ней же примыкает кухня), а из второй — кабинет, библиотеку и спортзал 3 в 1. В двух промежуточных помещениях — столовая и спальня.

«В здании нет стиральной машины, поэтому я стала пользоваться службой стирки»

— За 8 лет у меня накопилось достаточно вещей, мебели и декора. Но в эту квартиру кое-что пришлось и докупить: кровать, матрас, тумбочку, микроволновку, барные стол и стулья на кухню, обеденный стол и стулья в столовую, а еще тумбочку для пластинок, которая мне очень нравится. Также у меня наконец-то появилось место для подвесного кресла — его я разместила в кабинете. Туда же купила маленький электрический камин. Так сбылась моя давняя мечта: я могу сидеть в подвесном кресле у камина, читать и получать от всего этого удовольствие.

Какие-то мелочи вроде подносов я еще продолжаю докупать. В том числе и несколько искусственных растений — для комнат без окон, где живые растения вряд ли выживут.

— Вообще я искала себе небольшую квартиру с гостиной, одной спальней и кухней, — добавляет Наталья. — Причина, по которой я смогла позволить себе такое большое жилье, — это отсутствие привычной американцам посудомойки и стиральной машины в здании. При заселении я забрала у своей подруги, которая тоже переезжала, небольшую машинку, но пока ни разу ею не пользовалась. Вместо этого начала вызывать службу стирки. Нужно собрать все свои грязные вещи в мешок, взвесить, предупредить, если внутри есть постельное белье или другие крупные вещи, назначить время, когда стирку приедут забрать, — и через 24 часа получить все чистое и аккуратно сложенное.

Стоит примерно в 2−3 раза дороже, чем пользование машинкой в здании. То есть вместо 20−30 долларов за стирку платишь 40−60 долларов два раза в месяц — в целом не так уж и страшно.

«Я одна занимаю 4 комнаты — и мне в кайф»

— Мне 37 лет, и это не первый раз, когда я живу в большой квартире одна. Но первый раз, когда я ощущаю, что заполнила пространство вещами, которые мои и про меня. Одним уже несколько лет, другие я еще на прошлой квартире покупала через маркетплейс на Facebook — то есть это вещи second hand, но выбраны мной.

И да, я одна занимаю 4 комнаты и кухню — и мне в этом прекрасно. Я могу спать в одной комнате, работать в другой, смотреть телевизор в третьей, устраивать посиделки с девчонками в четвертой — или обедать там же сама с собой. В общем, теперь у меня для всего есть место, есть место для меня — и мне в кайф.