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Долги беларусов по кредитам выросли почти на четверть

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  • 2.03.2024, 11:33
Долги беларусов по кредитам выросли почти на четверть

Многомиллиардная цифра впечатляет.

Задолженность белорусов по кредитам банкам по состоянию на 1 февраля составила 20,7 миллиарда рублей. Об этом свидетельствует статистика Национального банка Беларуси.

За год долги населения по кредитам выросли на 3,7 миллиарда рублей, или на 21,6%. За месяц этот показатель увеличился на 195,1 миллиона рублей.

Задолженность по потребительским кредитам превысила 7 миллиардов рублей, увеличившись за год на 2 миллиарда рублей, или более чем на 40 %.

Долги по кредитам на недвижимость выросло за год почти на 1,7 миллиарда рублей – до 13,6 миллиарда.

Государственный «Беларусбанк» призывает белорусов воспользоваться его потребительским кредитом под 4% годовых, который оформить можно только у него.

Ставка по этому кредиту очень низкая – ниже официальной инфляции. Правда, выбор товаров, которые можно приобрести с помощью этого кредита, существенно ограничен – потратить деньги можно только «на родные товары», как и называется предложение.

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