«Вашингтон» Протаса выиграл у «Филадельфии» 1 2.03.2024, 13:03

Белорусский форвард провел на льду больше 16 минут.

В регулярном чемпионате НХЛ прошли очередные матчи. «Вашингтон» на домашней площадке был сильнее «Филадельфии» – 5:2, пишет hockey.by.

Белорусский форвард Алексей Протас играл в третьем звене с Коннором Макмайклом и Энтони Мантой и провел на площадке 16 минут 40 секунд (22 смены), из них 02:23 – в меньшинстве. За это время Протас исполнил 3 броска в створ ворот, 2 – мимо, применил 1 силовой прием, совершил 2 перехвата. Алексей закончил встречу с «-1» в графе полезности.

Всего в сезоне у форварда 26 (5+21) баллов в 58 встречах.