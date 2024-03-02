Врач-педиатр указала на распространенную ошибку белорусских родителей с антибиотиками 2.03.2024, 13:15

Ребенку оказывают медвежью услугу.

Некоторые мамы поступают так: если у ребенка ангина, а идти к врачу нет времени, покупают тот антибиотик, который назначали при прошлой болезни. Можно ли так делать? На вопрос ответила врач-педиатр Ольга Кардаш.

— Во-первых, мама не может выставить ангину самостоятельно. Потому что ангина с визуально видными налетами может быть как вирусной, так и бактериальной. Если речь идет об энтеровирусе, то он вообще не нужен! Ребенок будет иметь налеты в горле, температурить под 39 °C, но это не бактериальная ангина, она вирусная.

Сегодня в нашей аптечной сети, наверное, не существует, а вот в частных центрах и поликлиниках есть тесты для диагностики классической ангины. И если у ребенка классическая ангина, тогда да, ему будет назначен тот же антибиотик, который, предположим, он пропил месяц назад. Но если мама об этом доктору скажет, а он оценит течение нынешней ситуации (потому что тоже может быть по-разному, вплоть до абсцесса может развиваться), то тогда доктор примет решение. Все-таки пойдет на употребление того же антибиотика, который был месяц назад, или усилит группу или дозировку. Это будет зависеть от конкретного клинического случая.

Если употреблять один и тот же антибиотик постоянно, предположим, каждый месяц не ходить к доктору и по пять дней пить, просто окажете своему малышу медвежью услугу. Да, вы его вылечите в моменте, но сформируете резистентность. И ребенок будет в более серьезных ситуациях нечувствителен к этому антибиотику. Нам придется использовать препараты резерва, а это сложная история: достаточно много побочки, сложное введение, обычно внутривенное, нужна госпитализация. То есть это влечет за собой массу негативных и ненужных телодвижений, которых можно было бы избежать.