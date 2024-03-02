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«Доложили Патрушеву»: в РФ раскрыли новые цифры потерь в Украине

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  • 2.03.2024, 13:37
  • 8,136
«Доложили Патрушеву»: в РФ раскрыли новые цифры потерь в Украине

В список включены и пропавшие без вести.

За два года большой войны против Украины потери российской армии, предварительно, составили более 489 тысяч.

Российский телеграм-канал «Генерал СВР» уверяет, что в войне против Украины потери российской армии составили уже 489 тысяч.

Такую информацию Telegram-канал опубликовал утром 2 марта, передает Диалог.UA.

Ресурс уверяет, что отчет о потерях утром был предоставлен секретарю российского Совбеза Николаю Патрушеву.

В нем было указано, что «безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава» российской армии составили 413 173.

Дополнительной строкой была указана ликвидация в Украине 76 192 наемников ЧВК «Вагнер».

«Большинство российских ЧВК перешли под контроль Министерства обороны РФ, и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа (2023 года - ред.) отдельный подсчет не ведется», - уточнил ресурс.

Важно уточнить, что, по данным канала, в список включены погибшие и пропавшие без вести военные РФ. Отметим, что подтверждения этой информации нет. Цифры значительно превосходят те, что указывает даже украинский Генштаб. По данным Киева, на утро 2 марта общие боевые потери ВС РФ достигли 415 640.

Однако речь идет о ликвидированных и раненых оккупантах.

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