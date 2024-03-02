Белорус задал милиции вопрос, почему нельзя делать самогон для себя 8 2.03.2024, 13:58

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Ведь аппараты для этого свободно продаются.

Житель Гродно задался вопросом, можно ли делать самогон для личного употребления. «Если продается аппарат, то, значит, это не запрещено законом?» — рассуждает белорус. Ответ управления внутренних дел опубликовало издание «Аргументы и факты».

В УВД Минского облисполкома пояснили: такая логика ошибочна.

Сам факт приобретения бытового дистиллятора не запрещен, но придется отвечать по закону, если вы используете его для производства самогона или браги. За это предусмотрен штраф до 5 базовых величин (сегодня это 200 рублей) с конфискацией аппарата и произведенной «продукции».

Повторное нарушение в течение года, а также за хранение более пяти литров самогона и более 30 литров браги влечет более суровое наказание — штраф от 5 до 30 базовых величин (1200 рублей). Тоже с конфискацией.

Под самогоном в законе понимаются алкогольные напитки с объемной долей этилового спирта 28% и больше, изготовленные физлицами путем сбраживания и последующей перегонки сырья. Также запрещено не только изготавливать самогон, но и продавать и приобретать его.

Зачем и для кого тогда продаются самогонные аппараты, в УВД не уточнили.