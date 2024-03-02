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Белорус задал милиции вопрос, почему нельзя делать самогон для себя

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  • 2.03.2024, 13:58
  • 5,176
Белорус задал милиции вопрос, почему нельзя делать самогон для себя

Ведь аппараты для этого свободно продаются.

Житель Гродно задался вопросом, можно ли делать самогон для личного употребления. «Если продается аппарат, то, значит, это не запрещено законом?» — рассуждает белорус. Ответ управления внутренних дел опубликовало издание «Аргументы и факты».

В УВД Минского облисполкома пояснили: такая логика ошибочна.

Сам факт приобретения бытового дистиллятора не запрещен, но придется отвечать по закону, если вы используете его для производства самогона или браги. За это предусмотрен штраф до 5 базовых величин (сегодня это 200 рублей) с конфискацией аппарата и произведенной «продукции».

Повторное нарушение в течение года, а также за хранение более пяти литров самогона и более 30 литров браги влечет более суровое наказание — штраф от 5 до 30 базовых величин (1200 рублей). Тоже с конфискацией.

Под самогоном в законе понимаются алкогольные напитки с объемной долей этилового спирта 28% и больше, изготовленные физлицами путем сбраживания и последующей перегонки сырья. Также запрещено не только изготавливать самогон, но и продавать и приобретать его.

Зачем и для кого тогда продаются самогонные аппараты, в УВД не уточнили.

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