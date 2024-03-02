Политзаключенный Андрей Кудик не вышел на свободу после 15 суток ареста 2.03.2024, 14:20

Активист из Вилейки перестал выходить на связь с 15 февраля.

Бывшего политзаключенного Андрея Кудика не выпустили на свободу после 15 суток ареста, сообщает правозащитный центр «Весна».

Напомним, активист из Вилейки перестал выходить на связь с 15 февраля. Позже стало известно, что он находится в местном ИВС, где отбывает 15 суток административного ареста. На днях его должны были освободить.

Андрей Кудик — активист из Вилейки. Он неоднократно подвергался преследованиям за пикетирование и выражение гражданской позиции в течение 2020 и 2021 годов: его задерживали, штрафовали и арестовывали. В феврале 2022 года Андрея приговорили к 2 годам лишения свободы по «народной» ст. 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»). На суде активист не признал себя виновным и отказался давать показания. МВД включил его в список «лиц, причастных к экстремистской деятельности». 18 июля 2023 года политзаключенный вышел на свободу, полностью отбыв срок.

В октябре прошлого года его задержали за поздравление с Днем независимости Украины в TikTok. Андрея обвинили в том, что 24 августа он разместил в своем TikTok свои фотографии с подписью «С Днем независимости, Украина». Это было расценено как «несанкционированное пикетирование». На суде вилейчанин не признал себя виновным и рассказал, что увидел 24 августа поздравление Лукашенко с Днем независимости Украины 24 августа и тоже решил поздравить соседний народ.