Работник Мозырского НПЗ совершил суицид 2 2.03.2024, 17:49

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Причина — уголовное дело.

В Мозыре покончил с собой работник транспортного цеха нефтеперерабатывающего завода. Причиной стало уголовное дело за якобы кражу дизельного топлива. Об этом сообщает издание «Флагшток».

Инцидент произошел во второй половине февраля 2024 года. Об этом «Флагштоку» сообщили два не связанных между собой источника.

По информации издания, поводом для самоубийства послужила проверка ОБЭП, которая выявила хищения топлива в цеху № 14 (транспортном). Под следствием находится более десятка сотрудников. Один из водителей, вероятно, не выдержал оказываемого давления и перерезал себе вены. От полученных повреждений мужчина скончался у себя дома.

На данный момент СМИ не обладает подробной информацией о личности умершего.